Verdacht pakketje blijkt verkeerd bezorgde e-reader: 'Ik schaam me dood'

Het verdachte pakketje dat zaterdagmiddag aan de Kleine Gent in Vught werd gevonden blijkt een e-reader te bevatten. De e-reader zat in een met tape omwikkelde doos en was bedoeld voor Sientje. Bovendien werd het pakketje bezorgd aan het verkeerde adres.

"Ik schaam me dood", zegt Sientje. "Het bleek nogal een verdacht pakketje te zijn. Zeker omdat het in zwarte tape omwikkeld was. Niemand durfde het om te draaien om te kijken wat het juiste adres zou zijn." Het pakketje was bovendien op het verkeerde adres, een leegstaand huis, bezorgd. "Daardoor kon niemand zien dat daar een pakketje was afgegeven dat ik miste." Om deze reden werd aan het eind van de middag de doos als 'verdacht' aangemerkt. Daarop rukten politie, ambulance en brandweer massaal uit. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd volgens een politiewoordvoerder opgeroepen voor nader onderzoek. Uit voorzorg werden twee huizen ontruimd en werd de straat in een ruime omtrek afgezet. "Heel veel dank aan alle hulptroepen die vandaag zijn geweest en mijn excuus aan alle buurtgenoten die hun huis niet uit mochten. Een goed verhaal met mijn e-reader."

Bart Meesters/SQ Vision

Bart Meesters/SQ Vision