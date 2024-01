Verdacht pakketje in Vught blijkt een verkeerd bezorgde e-reader

Het verdachte pakketje dat zaterdagmiddag aan de Kleine Gent in Vught werd gevonden blijkt een e-reader te bevatten. Het pakketje was bovendien op het verkeerde adres, een leegstaand huis, bezorgd. De e-reader zat in een met tape omwikkelde doos.

Aan het eind van de middag werd de doos als 'verdacht' aangemerkt. Daarop rukten politie, ambulance en brandweer massaal uit. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd volgens een politiewoordvoerder opgeroepen voor nader onderzoek. Uit voorzorg werden twee huizen ontruimd. De straat werd ruim afgezet en het publiek werd op ruime afstand gehouden.

Bart Meesters/SQ Vision