Politie tasert man in Tilburg, arrestant naar ziekenhuis

Een 32-jarige Tilburger is vrijdagnacht op de Heuvelring in zijn woonplaats met zijn auto tegen een paal gebotst. De man wilde niet meewerken aan de ademtest van de politie en verzette zich hevig. Een van de agenten moest een stroomstootwapen gebruiken om de man onder controle te krijgen.

De man raakte buiten bewustzijn en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van de middag mocht hij weer naar huis.

Het voorval gebeurde rond halfvier in het uitgaanscentrum van Tilburg. De man was met zijn auto tegen een paal gecrasht op de Heuvelring, nabij de kruising met de Spoorlaan. Agenten spraken hem aan en wilden een ademtest afnemen, maar die weigerde hij. Hij sloeg een van de agenten en probeerde de ander ook te raken. Daarop werd besloten hem te taseren.

In het ziekenhuis is bloed afgenomen en als de verdachte daarvoor toestemming geeft, wordt nagegaan of hij te veel heeft gedronken.