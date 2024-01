Traditioneel nieuwjaarsconcert van Philzuid luidde 2024 in

Zondagmiddag heeft het traditionele nieuwjaarsconcert van Philzuid plaats gevonden in het provinciehuis in Den Bosch. Het symfonieorkest van Zuid Nederland speelde tot kwart over vijf een reeks klassieke pareltjes. Het jaarlijkse optreden in het provinciehuis in Den Bosch is een cadeau van het provinciebestuur aan alle Brabanders.

