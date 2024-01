Stappers in Breda vechtend in café en op straat: zes driftkoppen opgepakt

De politie had zaterdagnacht in het centrum van Breda de handen vol aan een aantal vechtpartijen die in sommige gevallen behoorlijk uit de hand liepen. In totaal werden zes verdachten aangehouden. "Soms was een klein misverstand al aanleiding tot een flinke mishandeling", zo laat de politie weten.

Een 21-jarige man uit Beers werd volgens de politie bijvoorbeeld in een café meerdere keren in zijn gezicht geslagen nadat hij tijdens het dansen, naar eigen zeggen per ongeluk, twee andere bezoekers raakte. Het slachtoffer liep een bloedneus op en heeft aangifte gedaan van mishandeling. Voor de mishandeling werd een 30-jarige man uit Capelle aan de IJssel aangehouden. Bloedneus

Een 25-jarige man uit Breda liep in een ander café ook een bloedneus op nadat hij door een andere bezoeker in zijn gezicht werd geslagen. Hij vertelde de politie dat hij aan de bar een drankje voor iemand bestelde, waarna een onbekende het drankje pakte. Toen hij hier wat van zei, kreeg hij meteen een klap in zijn gezicht. Ook voor deze mishandeling is een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 28 uit Breda. Op de Havermarkt werd even later een man van 35 aangehouden nadat hij bij een horecazaak de portier met de dood bedreigde omdat hij niet binnen mocht. Mishandeling

De stapnacht eindigde met een mishandeling op de Haven van twee 24-jarige mannen uit Maastricht en Breda. De twee liepen rond kwart over vier met hun fiets aan de hand toen ze werden belaagd door meerdere jongens. De man uit Breda werd in zijn gezicht geslagen en liep een bloedneus op. Zijn vriend werd ook geslagen en tegen zijn rug geschopt. Voor deze mishandeling werden drie jongens aangehouden. Het gaat om jongens van 16 en 18 uit Breda en een jongen van 16 uit Teteringen.