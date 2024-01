Wateroverlast in Brabant: 'Er moet een nieuw systeem komen'

Het is ontzettend nat in Brabant. "Maar we kunnen niet uitsluiten dat ik komende zomer hier weer aan tafel zit om over de droogte te praten", aldus droogtecoördinator Lonneke Schilte van waterschap De Dommel bij Omroep Brabants talkshow KRAAK.

Het is natter dan ooit en de waterschappen werken dag en nacht om het overvloedige water af te voeren. Maar over een paar maanden gaat het paradoxaal genoeg waarschijnlijk weer over de droogte. Dat tekent de situatie waar we bijna ieder jaar mee te maken hebben. "Er moet een nieuw systeem komen", volgens Schilte.

Een systeem dat zowel de droogte als de overvloedige waterval aan kan. "Je kunt het niet opslaan en maanden later weer gebruiken", vertelt de droogtecoördinator. "Zo werkt het systeem niet. Water gaat nou eenmaal naar beneden." Wat volgens haar zou helpen? Stuwtjes in sloten leggen, tegels weg, slootjes uitdiepen en minder water verbruiken. En zorgen dat we met z'n allen minder water uit de grond halen. Ook in de landbouw moeten boeren water langer vasthouden, zodat ze het niet hoeven op te pompen. Lonneke is degene die bepaalt dat boeren tijdens de droogte moeten stoppen met het oppompen van water. Daar maakt ze zich niet altijd populair mee.

De hoeveelheid regen die afgelopen periode neerdaalde, is echt extreem, bevestigt Schilte: "Het heeft nog nooit zoveel geregend sinds het begin van de metingen. Er is bijna 60 procent meer regen gevallen dan gemiddeld in andere jaren." "Het is nu alle hens aan dek, we vallen van het ene extreme in het andere. Dit is waar ze steeds voor gewaarschuwd hebben. Maar ons gebied is gevoelig voor droogte. We kunnen niet uitsluiten dat ik komende zomer hier weer aan tafel zit, maar dan om over de droogte te praten", aldus Schilte.

Op het moment is de overlast door de vele regen groot. Bij de waterschappen is zelfs de droogtecoördinator er druk mee. Maar zij niet alleen: "Ik heb collega's die al veertig jaar bij het waterschap werken. Die zien water op plekken waar ze dat nog nooit eerder hebben gezien." En dat betekent veel inspecteren voor de medewerkers van het waterschap. "We moeten zorgen dat het water blijft stromen anders staat het meteen blank. Als er veel water tegelijk binnenkomt bij smalle stukken, kan er snel een verstopping ontstaan door vuilnis, met alle gevolgen van dien."

