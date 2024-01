Zoveelste sinkhole in Eindhoven: 'Akelig, gat wordt alleen maar groter'

Een 'beetje akelig' vindt een voorbijganger het wel. Het sinkhole op de kruising van de Hendrik Staetslaan met de Doctor Berlagelaan in Eindhoven. "Stel dat er iemand gereden had op het moment dat de weg verzakte", zegt hij zondagochtend. Het gat zit er volgens hem al zeker twee weken en het wordt alleen maar groter.

"Ik mag er eigenlijk niet door, maar dit is voor mij de enige manier om de straat uit te komen", geeft de man aan. Hij gaat op bezoek bij zijn vriendin die in de straat woont. Dat er nog niets aan het gat is gedaan, is volgens hem 'gek en ook lastig'.

Een andere voorbijganger vindt ook dat er snel iets aan de kuil in de weg moet gebeuren. Datzelfde geldt volgens haar voor een ander sinkhole even verderop, bij haar in de straat in de Fakkellaan. Ook dat punt is afgezet, maar verder is er volgens haar nog niks gebeurd.

De vele regen van de afgelopen tijd is volgens een buurtbewoner de boosdoener van de sinkholes. Ook hij hoopt dat een en ander snel wordt opgelost.

Bekijk hier de beelden van het sinkhole aan de Fakkellaan in Eindhoven: