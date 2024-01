Man (24) 'flink toegetakeld' in Helmond: slachtoffer geslagen en geschopt

Een man van 24 is zaterdagnacht aan de Steenweg in Helmond mishandeld door drie belagers. Hij werd meerdere keren in zijn gezicht geslagen, geschopt en geduwd. "Hij is flink toegetakeld en voor behandeling naar de huisartsenpost gegaan", geeft een politiewoordvoerder aan.

De mishandeling gebeurde tussen twee en drie uur zaterdagnacht. Op camerabeelden werd een ruzie gezien waarop agenten naar de Steenweg gingen. Toen ze daar aan kwamen, waren de verdachten er al vandoor. Wel troffen de agenten het slachtoffer aan. Hij was zichtbaar gewond. De politie vraagt mensen die meer weten zich te melden.