Drie op een rij voor Janus van Kasteren in Dakar

Trucker Janus van Kasteren uit Veldhoven heerst momenteel in de zwaarste rally ter wereld. Hij schreef zondag de tweede etappe, de special over 463 kilometer, in Dakar 2024 op zijn naam. Daarmee boekte hij de derde zege op rij. Eerder won hij de proloog op vrijdag en de eerste etappe op zaterdag in het vrachtwagenklassement.

Frits van Otterdijk Geschreven door