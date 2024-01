Kromliggen van de lach op de dag van de rare loopjes: 'Erg leuk om te zien'

Het is zondag de internationale dag van de rare loopjes. In Eindhoven is er zelfs sinds een aantal jaar een heuse galerij met de ‘Silly Walks’. Je kunt hier stap voor stap de bijzondere loop van John Cleese oefenen. De wereldberoemde Britse komiek kwam april 2016 hoogstpersoonlijk naar Eindhoven om de oefenreeks in het Dommeltunneltje te openen. Sindsdien kun je letterlijk struikelen over de liefhebbers.

In het tunneltje tussen de Technische Universiteit Eindhoven en de Effenaar is het zondagmorgen een komen en gaan van wandelaars. Af en toe stopt er iemand om te kijken naar de afbeeldingen, zo ook Kim van Loon. “Die mannen kom ik best vaak tegen als ik naar de stad ga. Het is een leuk beeld.” “In het begin heb ik het wel een paar keer gedaan”, zegt Kim enthousiast. “Maar nu niet meer zo vaak. Iets verderop staat ook een hele lastige. Daar moet je been helemaal omhoog.”

"Het is erg leuk om te zien."

Niet veel later komen er drie dames uit Den Haag bij de tunnel. “Ik heb het nog nooit gezien”, zegt Eelkje Veltman. Ze is een dagje in Eindhoven om de Dommelwandeling te lopen. “Het is erg leuk om te zien.” Naast het bekijken van de schilderingen zijn de dames ook sportief en doen ze enkele ‘Silly Walks’ na. “Dat kost wel moeite, maar het is hartstikke leuk“, lacht Aukje Wijten terwijl ze door haar hurken gaat. “Dat ik op mijn leeftijd nog zo lenig ben, komt door het sporten. Dan is dat toch niet voor niets.” Naast dat de schilderingen er leuk uitzien, is het nadoen ervan ook nog eens goede training. Het British Medical Journal (BMJ) deed er onderzoek naar. Wat blijkt, het loopje van Cleese kost 2,5 keer zoveel energie als normaal lopen.

"We zijn meteen ook weer warm."

“We zijn meteen ook weer warm”, lacht Iris van Lieshout die samen met Arian Kuijk een dagje in Eindhoven is. “Ik kende het eerst niet, maar het is wel heel leuk eigenlijk. Allemaal gekke bewegingen zo op de muur.” De gemeente Eindhoven wilde de openbare ruimte wat leuker maken en daar waren deze schilderingen er één van. Een aantal jaar geleden opende de Britse komiek zelf de fiets- en wandeltunnel in Eindhoven. Cleese geniet wereldwijd grote faam door zijn rollen in onder meer Monty Pythons Flying Circus en Fawlty Towers. De schilderingen verwijzen naar de rare loop van John Cleese, die ooit een ambtenaar van het ministerie van Rare Loopjes speelde. Hij maakte met een paraplu, tas en bolhoed de meest gekke bewegingen in de beroemde Monty Python-sketch uit 1970.