Mathieu van der Poel maakt indruk met tiende crosszege op rij

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in de Kuil van Zonhoven op indrukwekkende wijze zijn tiende crosszege in tien wedstrijden geboekt. De 28-jarige wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck liet ook in het Belgische Limburg de concurrentie ver achter zich.

Van der Poel had op de streep een voorsprong van twintig seconden op landgenoot Joris Nieuwenhuis, die de Belg Laurens Sweeck voor bleef. De Nederlander Pim Ronhaar werd vierde.

Waar Van der Poel eerder dit seizoen regelmatig in de eerste ronde al afstand nam, pakte hij het in Zonhoven anders aan. De Nederlander schoof na de start meteen een aantal plaatsen op, maar bleef deze keer bij Nieuwenhuis en Sweeck. De drie hadden na de eerste ronde een klein gaatje te pakken, maar zagen onder anderen Ronhaar, Thibau Nys en klassementsleider Eli Iserbyt weer aansluiten.

Indrukwekkende versnelling

Ronhaar dunde de groep even later weer uit. Iserbyt, die eerder in de week nog kampte met uitdrogingsverschijnselen door buikgriep, moest lossen en ook Nys kreeg het lastig. Van der Poel keek het nog even aan, maar besloot in de vierde ronde dat het genoeg was. Hij reed met een indrukwekkende versnelling iedereen uit het wiel en pakte binnen de kortste keren een geruststellende voorsprong.

Een kwartet renners bestaande uit Nieuwenhuis, Ronhaar, Sweeck en Toon Vandebosch reed de laatste ronden achter Van der Poel voor de tweede plaats. Vandebosch viel weg na een valpartij in de Kuil, waarna de twee Nederlanders van Baloise Trek Lions en Sweeck gezamenlijk doorreden. Ronhaar had het lastig in de laatste ronde, waarna Nieuwenhuis het sprintje won van Sweeck.

Trainen in Spanje

"Ik ben erg blij met hoe deze periode is verlopen, maar ik ben ook wel blij dat ik nu weer naar Spanje ga om te trainen", zei Van der Poel na afloop in het flashinterview over zijn tien zeges. "Het was een zware race en het was vrij koud, dus ik heb het even aangekeken en wilde niet te veel energie verspillen. Nieuwenhuis reed bovendien een vrij stevig tempo."

Wout van Aert (Visma - Lease a Bike) en Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) waren niet aanwezig in Zonhoven. De Belg komt over twee weken alleen nog in actie in de wereldbekercross van Benidorm, terwijl de Brit zich ziek afmeldde voor de cross in Zonhoven.