Dode vrouw gevonden in huis Tilburg, politie doet onderzoek

In een woning aan de Superior de Beerstraat in Tilburg is zondagmiddag een dode vrouw aangetroffen. Volgens de politie is de doodsoorzaak niet helemaal duidelijk en wordt er nader onderzoek gedaan.

De vrouw werd rond halfvier in het huis gevonden. Wie het lichaam heeft aangetroffen, wil de politie vanwege privacy niet zeggen. Forensische specialisten onderzoeken onder meer of het gaat om een misdrijf of een ongeluk in huis. Vermoedelijk gaat het om de bewoonster van het huis. Volgens de politie moet het onderzoek daarover uitsluitsel geven. Er is nog niemand aangehouden.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision