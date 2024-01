Dode vrouw in huis Tilburg kwam niet door misdrijf om het leven

In een huis aan de Superior De Beerstraat in Tilburg is zondagmiddag een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk gaat het om de bewoonster van het huis. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf, zo laat de politie maandag weten.

De vrouw werd zondag rond halfvier in het huis gevonden. Door wie wil de politie vanwege privacy niet zeggen. Sporenonderzoekers hebben vastgesteld dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Daarmee is het onderzoek van de politie afgerond.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision