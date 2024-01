Flink ongeluk in Dakar Rally voor neus van fotograaf Gerard: 'Enorme klap'

Gerard Laurenssen uit Berkel-Enschot was ooggetuige van een ernstig ongeluk in de Dakar Rally. Tijdens de eerste etappe zaterdag kwam autocoureur Lionel Baud in botsing met een toeschouwer in de woestijn. Laurenssen, al jarenlang een fotograaf in de Dakar Rally, stond er vijf meter vandaan en is flink geschrokken van wat hij heeft zien gebeuren.

De Fransman Lionel Baud is in botsing gekomen met een toeschouwer. Laurenssen is als eerste bij het slachtoffer. "Hij lag daar roerloos in het zand. Zijn enkel zat niet goed onder zijn lichaam en hij kon alleen maar snikken. Ik had echt het gevoel dat hij elk moment zijn laatste adem uit kon blazen."

Gerard staat pas net klaar als het fout gaat. "De eerste auto komt de hoek om en ik neem een eerste paar foto’s, maar zie in mijn ooghoeken iets bewegen. Niet veel later hoor ik een knal en zie ik iets door de lucht vliegen", vertelt hij een dag later.

"Je zag hem steeds zwakker worden, alleen gelukkig ademde hij nog wel", vertelt een nog wat aangeslagen Laurenssen. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ondanks dat de artsen niks mogen zeggen over medische dossiers, lijkt het goed te gaan met de toeschouwer.

Gelukkig is er snel medische assistentie ter plaatse, waardoor de fotograaf uit Berkel-Enschot niet meer hoeft te doen dan alleen wat zand van het gezicht te vegen. Ook de Franse coureur is snel weer terug bij het slachtoffer dat er ernstig aan toe was.

Het ongeluk heeft flinke impact gehad op Laurenssen, die zelfs even overwoog te stoppen met zijn werk als fotograaf in de Dakar Rally. "Ik was er erg emotioneel over. Het doet me echt iets. Deze man houdt van dezelfde sport als ik. Ik wilde eigenlijk stoppen, maar na een goede nachtrust heb ik toch besloten dat ik mijn team niet in de steek kan laten."

"Maar het raakt me echt", vervolgt hij zijn verhaal, terwijl hij kijkt naar zijn gemaakte foto’s van het ongeluk. "Het gebeurt vijf-zes meter van je vandaan. Het was een enorme klap, dat is ook wel te zien aan de schade aan de auto. Hij reed wel meer dan honderd kilometer per uur."

Toch gaat Laurenssen dus door. "Maar ik heb een dag later toch onbewust wat meer afstand genomen van de rally. Al denk ik niet dat mij dit had kunnen overkomen. Supporters zijn toch minder ervaren. Zij weten vaak niet waar ze veilig kunnen staan. Dat is een aandachtspunt voor de organisatie, anders gaat dit vaker gebeuren."

Elke avond zie je op TV (20:45 en 22:45) en Youtube een nieuwe aflevering van Bivak Brabant Dakar. Daarin brengen we je het laatste nieuws van de Dakar Rally en de mooiste reportages uit de woestijn.