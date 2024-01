Boosheid over verbod op nepnagels in kinderopvang: petitie massaal getekend

Een verbod van het RIVM op nepnagels binnen de kinderopvang leidt tot boze reacties van medewerkers van kinderopvangorganisatie Korein in Eindhoven. Het is volgens het rijksinstituut voor gezondheidsregels niet toegestaan om nepnagels, nagellak of nagelversiering te dragen als je in de kinderopvang werkt. Maar medewerkers van Korein vinden het zo belangrijk om hun identiteit te kunnen uiten via hun nagels, dat ze een petitie zijn gestart. Ruim 550 collega's hebben die ondertekend.

Het RIVM verduidelijkte een paar maanden geleden zijn hygiënerichtlijnen. Toen werd plotseling duidelijk dat medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang geen nepnagels, nagellak en nagelversiering mogen dragen. Hun nagels moeten kort en schoon zijn. Reden is dat er veel bacteriën kunnen zitten in groeven die in nagellak kunnen ontstaan. Meerdere onderzoeken tonen ook aan dat op het stuk onder de nagel en nagelriem veel bacteriën zitten. Dragers van kunstnagels hebben daarnaast vaker en meer ziekmakende bacteriën en schimmels op hun handen, meldt de GGD.

"Deze beslissing tast onze identiteit, diversiteit en zelfvertrouwen aan."

Geen nepnagels en nagellak voor medewerkers dus, luidt de conclusie. Kinderopvang Korein wees alle medewerkers op de richtlijnen van het RIVM. "We hebben ons aan de regels te houden. Daarom lieten we onze medewerkers weten dat we erop letten", zegt Ries van den Heuvel, woordvoerder van Korein. Daar kwamen veel reacties op. Drie medewerkers van de locatie aan de Schouwbroekseweg startten een petitie, waarin ze duidelijk maakten dat ze het niet eens waren met de regels. "Hygiëne vinden wij als medewerkers belangrijk, maar door deze beslissing tast Korein onze identiteit, diversiteit en zelfvertrouwen aan", is in de petitie te lezen. "Mooie en verzorgde nagels moeten kunnen in de kinderopvang."

"We begrijpen hoe belangrijk nagelversiering voor mensen kan zijn."