Sneeuw verrast zelfs de weerman: 'Dit stond niet in onze weerkaarten'

Vanuit de warmte binnen naar de sneeuw buiten kijken (foto: Lieke Honcoop-Bekkers). Het was even afzien bij het uitlaten in het zuidoosten van de provincie (foto: Ben Saanen). Volgende 1/2 Vanuit de warmte binnen naar de sneeuw buiten kijken (foto: Lieke Honcoop-Bekkers).

In delen van Brabant werden we maandagochtend verrast met een licht winters landschap. Weerman Floris Lafeber van Weerplaza had dit niet zien aankomen. "Dit stond niet echt in onze weerkaarten. Maar inderdaad, op regionale schaal sneeuwt het een paar millimeter. Het gaat om droge sneeuw." Het is weer eens iets anders dan de vele regen waarmee we de afgelopen tijd zo vaak te maken hadden.

"Het kleurt deze ochtend regionaal eventjes wit", vertelt Floris. "Met name in het zuidoosten van Brabant. Het noordoosten krijgt er ook wat van mee en de sneeuw trekt ook een beetje naar het midden toe. De sneeuw lost in de loop van de middag weer op, dan klaart het vanuit oosten op en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Daarbij is het echter wel koud."

"Lucht onder het ijs maakt het verraderlijk."

Ook dinsdag en woensdag worden volgens Floris volop zonnige dagen. "Met af en toe koude wind en een temperatuur die rond het vriespunt ligt. Maar die zon maakt veel goed." Al met al mooie weersomstandigheden voor schaatsliefhebbers. Al houdt de weerman van Weerplaza een kleine slag om de arm. "Op opgespoten baantjes zou schaatsen zeker moeten kunnen. Daar zijn de nachten koud genoeg voor met 5, 6 of 7 graden onder nul en overdag vriest het licht. Dan kan het ijs flink aangroeien. Maar door de stevige wind is op grotere meren het water in beweging. Daardoor ontstaat daar moeilijker een ijslaag." Ook waarschuwt Floris voor ondergelopen weilanden. "Daar komt geen neerslag bij. Daardoor daalt het waterpeil en kan er lucht onder het ijs komen. Dat maakt het verraderlijk." DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: Het KNMI waarschuwt als je vandaag de weg op gaat.

De eerste keer sneeuw voor Dean (foto: Carin Verberne).

Lichte sneeuwval gaf het landschap in Budel een winterse aanblik (foto: Ben Saanen).

Deze hond genoot tijdens het uitlaten van de sneeuw in Sprundel (foto: Ellie-Rini Heeren).

In Deurne sneeuwde het een groot deel van de ochtend (foto: Diny Stevens).

De hond uitlaten bij een beetje winters weer (foto: Ben Saanen).

Sneeuw in Eindhoven (foto: Samira Pasveer).

Een winters landschap maandagochtend in Budel (foto: Ben Saanen)