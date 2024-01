Uitzendkracht keert subsidie uit en koopt er dure telefoons en Rolex van

Een man van 21 uit Best is maandag aangehouden door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Hij werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst en wordt ervan verdacht dat hij onterecht tienduizenden euro's aan subsidie heeft uitbetaald. Met het geld zouden volgens justitie onder meer dure telefoons en een Rolex zijn gekocht.

De fraude kwam aan het licht na een melding van een bank bij de Belastingdienst. De bank merkte op dat de Belastingdienst een bedrag van ruim 84.000 euro had overgemaakt naar een 18-jarige jongen uit Alkmaar. Dat gebeurde na een subsidieaanvraag in het kader van een regeling die door de Belastingdienst wordt uitgevoerd.

Grote uitgaven

De bank merkte dat direct na ontvangst van het geld grote uitgaven werden gedaan via webshops en dat grote bedragen contant werden opgenomen. Daarom besloot de bank de rekening te blokkeren en de Belastingdienst te informeren. Daarop stelden het Openbaar Ministerie en de FIOD een onderzoek in. Daaruit bleek dat met het geld onder meer dure telefoons, oortjes en een Rolex-horloge van 39.000 euro waren gekocht.

Justitie vermoedt dat de bank- en identiteitsgegevens van de jongen uit Alkmaar zijn misbruikt voor de valse subsidieaanvraag. De aanvraag werd door de 21-jarige verdachte uit Best behandeld en goedgekeurd. Hij wordt dan ook verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen.

Witwassen

In oktober en november vorig jaar werden in deze zaak al vijf mannen aangehouden op verdenking van witwassen. Justitie vermoedt dat de nu aangehouden man uit Best met dit vijftal samenwerkte. Zij hadden ook de bankpas van de jongen uit Alkmaar in hun bezit. De man uit Best is voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Zijn huis is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op computers en telefoons.