Inbraakgolf in Nuenen, daders slaan steeds toe in de vroege avond

Inbrekers hebben het voorzien op huizen in het centrum van Nuenen. Vooral de vroege avond is een populair tijdstip om toe te slaan, zo meldt een wijkagent op X. Zondag nog probeerden twee jonge mannen het bij een huis aan de Jacob Catsstraat. Ze namen de benen toen de bewoner thuiskwam.

Een blik op de website van de politie leert dat er sinds begin december al veertien keer werd ingebroken in Nuenen. Ook waren er in die periode twee pogingen tot inbraak. Het was vooral raak in postcodegebied 5671.

Een woordvoerder van de politie noemt het aantal inbraken in Nuenen inderdaad opvallend. Al geeft hij ook aan dat december voor inbrekers sowieso een populaire maand is om toe te slaan.

Extra controles

Het is volgens hem niet duidelijk waar het hoge aantal inbraken in Nuenen aan ligt en of er bijvoorbeeld een specifieke bende achter de inbraken zit. Dit wordt door de politie onderzocht. Voor nu geeft de politie aan extra te controleren en surveilleren in het dorp.

Aanwijzingen dat de daders uit zijn op specifieke spullen, zoals bijvoorbeeld dure auto's zijn er volgens de woordvoerder niet.

De politie vraagt mensen die zondag tussen 18.00 en 19.00 uur in de Jacob Catsstraat iets opvallends hebben gezien dit te melden. Ook is ze op zoek naar camerabeelden uit die buurt. Mogelijk zijn de daders daarop te zien.