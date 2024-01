Dit zijn de populairste hondennamen van Brabant: van Ollie tot Moos

Luna is in Brabant weer de meest populaire hondennaam. Vorig jaar was Max dankzij coureur Verstappen nog de populairste naam voor de trouwe viervoeter. Maar Luna heeft de 'pole position' op Max heroverd, want Luna was ook in 2021 de populairste hondennaam. Ook de rare hondennaam maakt een opmars. Zo zijn er honden in Brabant die Maurice de Hond, Wifi of Winston Furchill heten.

Arnold Tankus Geschreven door