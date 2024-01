Deze kampioen Tegenwindfietsen is ook een succesvolle olympische sporter

Lisa Scheenaard mag voor de derde keer naar de Olympische Spelen. Voor de 35-jarige roeister uit Eindhoven zijn dit haar laatste Spelen en mogelijk is het zelfs haar laatste grote toernooi. Naast de vele meters op het water heeft Lisa een bijzondere sportieve hobby. Al drie keer is ze namelijk Nederlands kampioen Tegenwindfietsen.

Het NK Tegenwindfietsen levert hilarische beelden op. Alle deelnemers krijgen een fiets met terugtraprem en zonder versnellingen. Bij minimaal windkracht 7 langs de Oosterscheldekering fietsen de sportievelingen 8,5 kilometer vol met de wind in het gezicht.

“Ik wilde als fietsliefhebber al langer een keer deze uitdaging aangaan, maar het kwam er niet van. Totdat ik in 2018 toevallig tijd had. Ik was net terug van een trainingskamp in Nieuw-Zeeland en met een jetlag stapte ik op de fiets. Ik was topfit, want ik fiets veel als alternatieve training.”

Door haar winst kreeg ze automatisch een deelnamebewijs voor het volgende NK. “Toevallig kwam ik toen weer net terug van een trainingskamp en won ik opnieuw. De editie daarna hetzelfde verhaal. Afgelopen jaar kon ik niet meedoen, maar werd de wedstrijd afgelast doordat het te hard waaide. Als ik tijd heb, vind ik het leuk om mijn titel te verdedigen.”

Fietsen is een onderdeel van haar trainingsschema, maar veruit de meeste tijd zit ze in de boot. Al heel wat jaartjes is Lisa een vaste waarde in de Nederlandse ploeg. Tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro ging ze mee als reserve, vijf jaar later pakte ze samen met Roos de Jong het brons in Tokio. “Ik heb de Spelen in Brazilië meer beleefd dan in Japan, alhoewel ik daar wel in actie kwam. Door corona hing er een aparte sfeer zonder toeschouwers.”