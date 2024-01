Brand breekt uit bij café, zou explosie aan vooraf zijn gegaan

Bij Café Govers aan de Kerkstraat in Geffen woedde maandagavond laat brand. Volgens eerste berichten zou daar rond elf uur 's avonds een ontploffing op het terras, bij de toegangsdeur van de feestzaal, aan vooraf zijn gegaan.

Agenten die toevallig in de buurt waren, slaagden erin de vlammen met een brandblusser te doven, waardoor erger is voorkomen. In het café zou geen brand hebben gewoed.

Voorwerp veiliggesteld

De brandweer heeft onder meer met behulp van een warmtebeeldcamera de situatie gecontroleerd. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan, laat de officier van dienst weten. Hiervoor is een voorwerp veiliggesteld.

Hoe groot de ontstane schade is, moet nog worden vastgesteld.