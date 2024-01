Brand in café na steekvlam bij voordeur, politie zoekt twee brandstichters

Bij Café Govers aan de Kerkstraat in Geffen woedde maandagavond laat brand. Rond elf uur 's avonds ontstond een steekvlam op het terras, bij de toegangsdeur van de feestzaal. Volgens de politie zorgde die uiteindelijk voor de brand. Het vuur is aangestoken. De politie zoekt twee mensen die daar mogelijk bij betrokken waren.

Agenten die toevallig in de buurt waren, slaagden erin de vlammen met een brandblusser te doven, waardoor erger is voorkomen. In het café zou geen brand hebben gewoed. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Vlak na de brand is een voorwerp veiliggesteld.

De politie laat weten onderzoek te doen naar brandstichting. Er is geen sprake geweest van een explosie, zoals eerst werd vermoed. "Hetgeen waarmee brand is gesticht, zorgde voor een steekvlam. Die leidde uiteindelijk tot de brand", zegt de politiewoordvoerder.

Na het eerste onderzoek wordt nu gezocht naar twee mensen die mogelijk bij de brandstichting betrokken waren.

De eigenaar van het café laat weten dat hij niet wil reageren. Hij denkt te weten wie de brand heeft aangestoken, maar wil daar niks over kwijt. "Anders komen ze terug."