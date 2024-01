Buggy vliegt in brand: eerste Brabantse uitvaller in de Dakar Rally

Buggyrijder Jan-Willem van Mourik en zijn team hebben de Dakar Rally noodgedwongen verlaten. Dinsdagavond vloog tijdens de servicebeurt na de derde etappe de auto in brand bij werkzaamheden aan de brandstofpomp. De monteurs bleven ongedeerd, maar het betekende wel het einde van een avontuur. "Het is een droom die in duigen valt", zegt de Bosschenaar die eind november ook al een forse brand had bij zijn bedrijf.

Het ging in de Dakar Rally vanaf de eerste dag al moeizaam bij Jan-Willem van Mourik, maar de coureur uit Den Bosch en zijn team bleven knokken. Tegen brand in de buggy waren zij uiteindelijk niet opgewassen en kon hij niet anders dan de handdoek in de ring gooien. "We hebben gezwoegd om de problemen met de brandstofdruk op te lossen, maar het lot bepaalde dat we moeten stoppen", zo laat een terneergeslagen Van Mourik weten. "We hebben de finish van de derde etappe gehaald. Daarna hadden we twee uur sleuteltijd voordat we weer door moesten. Tijdens de service wilden de monteurs de brandstofpomp vervangen en toen is er brand uitgebroken. We hebben nog geprobeerd om de brand te blussen, maar dat mocht niet baten. Iedereen is ongedeerd, maar de buggy is afgeschreven."

"Het is echt een diepe teleurstelling."

"Ik ben diep teleurgesteld en het is een droom die in duigen valt", zo vervolgt hij. "Ik heb er lang voor gespaard en ik heb ook niet genoeg in de portemonnee om een nieuwe buggy te bestellen om volgend jaar aan de start te staan." Dat juist brand zorgt voor een vroegtijdig einde van zijn Dakar-avontuur is wel heel zuur voor Van Mourik. Op 30 november vorig jaar legde een fikse brand zijn bedrijf in e-bikes al enige tijd plat. "De vuurzee viel nog wel mee, maar de brand zorgde wel voor veel rook- en roetschade. Daardoor moesten we naar een andere plek verhuizen. Het is de nachtmerrie van elke ondernemer en dat hakt er behoorlijk in. Je hoofd staat dan even niet naar de Dakar Rally en de voorbereiding liep daardoor in de soep. Ik heb echt een paar keer gedacht om de hele boel maar af te blazen. Door vastberadenheid en goede mensen thuis stonden we toch aan de start."

"Ik hoopte drie weken te knallen en het heilige vuur weer te vinden."

Jan-Willem dacht in Saoedi-Arabië de ellende van de bedrijfsbrand even te kunnen vergeten. "Het is gewoon een mentale klap die een enorme impact heeft op je doen en laten. Ik hoopte hier drie weken lekker te knallen om het heilige vuur weer te vinden." "Hopelijk krijg ik ooit nog de kans om af te maken waar ik aan begonnen ben", zo besluit pechvogel Van Mourik. "Het is echt een diepe teleurstelling." Beelden van de brand bij het bedrijf van Jan-Willem van Mourik:

Het zat niet mee in de derde etappe. Je ziet het allemaal in de derde aflevering van Bivak Brabant Dakar.