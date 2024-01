Kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf: schrijf je hier in

3 Uurkes Vurraf: wie wil er niet bij deze jaarlijkse aftrap van het carnaval in Brabant zijn? De feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven barst op vrijdag 9 februari opnieuw uit zijn voegen met de grootste carnavalsartiesten uit Brabant en daarbuiten. Wil jij bij 3 Uurkes Vurraf zijn, schrijf je dan donderdag meteen in voor de loting.

Loop jij ook ieder jaar het vuur uit je sloffen om kaartjes voor dit grote carnavalsfeest in de wacht te slepen, dan hebben we een heel bijzondere actie voor jou in petto: de eerste 111 mensen die zich op donderdag 11 januari vanaf 11.11 uur inschrijven, mogen sowieso naar 3 Uurkes Vurraf. Wees er dus op tijd bij en grijp deze buitenkans! Schrijf hier in voor de loting van 3 uurkes Vurraf De inschrijving voor de loting start donderdag 11 januari om 11.11 uur en sluit op maandag 22 januari. De eerste 111 inschrijvers krijgen dus allemaal twee kaartjes. Iedereen die daarna komt, gaat in de hoge hoed en ook zij maken kans op twee toegangsbewijzen voor 3 Uurkes Vurraf. Op woensdag 24 januari om 11.11 uur krijgen de winnaars van twee tickets een e-mail. Daarin lees je hoe je de e-tickets kunt downloaden. Zit je niet bij de winnaars? Vanaf 26 januari zijn er vele acties bij Omroep Brabant waarmee je kaarten kunt winnen. Op de pagina omroepbrabant.nl/roeptoetgat vind je tegen die tijd een overzicht van alle winacties. Het laatste carnavalsnieuws hoor, zie en lees je het eerst in Roeptoetgat.