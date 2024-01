Buschauffeurs zijn boos op Arriva: 'Bedrijf pakt extra pauze stiekem terug'

Het rommelt weer bij het busvervoer in West-Brabant. Na bijna een jaar aan stakingen kregen buschauffeurs begin vorig jaar betere arbeidsvoorwaarden. Naast de 15 procent loonsverhoging, zouden ze voortaan ook tien minuten extra pauze krijgen. Nu zondag de nieuwe dienstregeling in West-Brabant is ingegaan, lijkt er van die tweede belangrijke overwinning weinig over te blijven. Tot woede van vakbond FNV en buschauffeurs.

Dat zit zo: met de start van de nieuwe dienstregeling is de afstaptijd die buschauffeurs krijgen om bijvoorbeeld de bus na afloop netjes te parkeren en hun spullen in hun kluisje op te bergen, ingekort. Dat moeten chauffeurs nu in hun eigen tijd doen, onbetaald. De extra pauze die ze hebben bevochten, raken ze zo feitelijk aan het einde van hun dienst weer helemaal of gedeeltelijk kwijt.

"Kostenbesparing levert ons alleen maar meer werkdruk op."

"Ze willen dat we steeds meer in onze eigen tijd doen", zegt Sooi van Weegberg. Hij is buschauffeur en ook actief bij FNV Streekvervoer in Brabant. "Kostenbesparing is voor hen gunstig, maar ons levert het alleen maar meer werkdruk op." Volgens hem wil Arriva de resultaten van de cao-onderhandelingen op deze manier terugverdienen. In december vertelde de buschauffeur aan Provinciale Staten over de hoge werkdruk die hij en zijn collega's ervaren. Daar sprak hij zijn vrees al uit voor wat nu gebeurt. "We zagen het al gebeuren in andere regio’s en er is nu hopeloos ruzie tussen Arriva en de vakbonden."

"Er is niet voor niets zo lang gestaakt."

Dat de werkdruk in het streekvervoer steeds erger wordt, ziet ook Marijn van der Gaag van de landelijke afdeling van FNV Streekvervoer: "Er is niet voor niets zo lang gestaakt. Het ziekteverzuim is hoog, het werk enorm onregelmatig en van de pauzes is weinig over. Je ziet nu dat een nieuwe dienstregeling wordt gebruikt om weer wat geld uit de chauffeurs te knijpen." Dat ziet hij ook in de dienstregelingen. "Er is helemaal geen tijd ingepland om reizigers in en uit te laten stappen. Hierdoor rijden chauffeurs constant achter de dienstregeling aan. Ze willen mensen op een prettige manier van A naar B brengen, maar als je altijd tien minuten te laat bent is er weinig prettigs meer aan."

"Ik zie gepensioneerde collega's van in de 70 rijden."

Arriva is te veel bezig met geld besparen en te weinig het werven van nieuwe buschauffeurs, meent buschauffeur Van Weegberg. "De personeelstekorten zijn nog altijd enorm, met de grote werkdruk als gevolg. Ik zie gepensioneerde collega's van in de zeventig op de bus rijden, als noodoplossing. Het loopt de spuigaten uit." De ondernemingsraad (OR) zegt dat nooit is goedgekeurd dat de afstaptijd voortaan eigen tijd is. Volgens de wet moet dit wel. Maar zelfs als de OR en de vakbonden naar de rechter stappen en daar hun gelijk halen, blijft de werkdruk gigantisch. "Het is een kat-en-muisspel", zegt vakbondsman Van der Gaag. "Ze zullen het nooit toegeven, maar het draait gewoon altijd om geld."

"Het is de zoveelste stomp in de maag van chauffeurs."