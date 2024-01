Stiefzoon misbruikt en stiefdochter begluurd: 2 jaar celstraf geëist

Justitie wil dat Bas B. (49) uit Roosendaal twee jaar celstraf krijgt voor het misbruiken van zijn stiefkinderen. Ook werd nog een half jaar voorwaardelijke celstraf geëist als B. nog eens in de fout gaat. Voor de rechtbank in de Breda werd dinsdag duidelijk dat Bas B. jarenlang seks had met zijn stiefzoon en dat hij zijn stiefdochter stiekem filmde. De verdachte ontkent alles, maar hij kon ook niet uitleggen wie er dan wel verantwoordelijk is.

Op 11 mei 2020 had de stiefzoon (toen 15) al zijn moed bij elkaar geraapt en een vriendin verteld dat hij al jaren misbruikt werd door zijn stiefvader Bas. Het balletje ging snel rollen toen hij het daarna aan zijn zus (toen 19) en moeder vertelde. Bas werd uit huis gezet en de politie werd erbij gehaald.

Het dubbelleven van Bas werd snel duidelijk: op zijn computer, losse harde schijven en usb-sticks vond de politie honderden kinderpornofoto’s en filmpjes en duizenden afbeeldingen en video’s van seks met dieren. Ook bleek Bas te chatten onder de naam Eric Bi, had hij foto’s van een vriendinnetje van de stiefdochter en chatte hij ook met haar.

'Doodsbang'

De schok was dan ook groot in, wat tot die elfde mei, een gelukkig samengesteld gezin leek. De kinderen vertelden de rechters dat ze doodsbang waren geweest. Volgens de stiefzoon zou iedereen hem in de steek laten als hij zou vertellen dat hij en Bas vaak seks hadden. De stiefdochter durfde niet te douchen als Bas in huis was, ook al had ze gesport.

Maar volgens Bas B. is er niets gebeurd. De lijst met ontkenningen was lang en de hele zitting bleef Bas erbij dat er nooit iets is gebeurd. Het oordeel is uiteindelijk aan de rechtbank, maar het lijkt moeilijk te geloven dat alles wat er stiekem in zijn huis gebeurde langs hem heen is gegaan.

Kinder- en dierenporno

Behalve dat de stiefzoon verklaart dat Bas jarenlang seks met hem had, tot anale seks aan toe, gebeurden er nog veel meer gekke dingen in het huis, waar ook de eigen puberzoon van Bas B. regelmatig sliep. Zo werd de stiefdochter (toen 15) begluurd en gefilmd in de douche. Op de computer van Bas en op harde schijven werd kinder- en dierenporno gevonden.

Hij was de boeman, zo verklaarde Bas alle beschuldigingen. Hij had helemaal geen verstand van computers. De externe harde schijf met dierenporno was van zijn ex-schoonvader. De kinderporno moest wel door iemand anders gedownload zijn en het filmen van de stiefdochter had hij ook niet gedaan. De stiekeme naaktfoto’s van zijn vrouw, die op hun huwelijksreis waren gemaakt, waren ook op voor hem onverklaarbare wijze op een van de harde schijven terechtgekomen. En de condooms in een doos op zijn hobbykamer waren ook van iemand anders en op de slaapkamers van de stiefkinderen kwam hij nooit.

Weinig medeleven

Wonderlijk, constateerde de rechter. Want het lijkt niet logisch dat al die porno en andere foto’s en filmpjes door een toen tienjarige jongen zijn gedownload of gemaakt of bewerkt. En wie had anders nog meer toegang tot de huiscomputer? En wie had er op die computer foto’s bewerkt? En welk kind gaat naar kinderporno zoeken op het dark web? En hoe komen trouwfoto’s van zijn eerste huwelijk nu ook op die harde schijf met dierenporno? En hoe komt de stiefzoon erbij dat ze samen voor de pc seks hadden of in de woonkamer? Bas B. had geen idee, maar hij was het zeker niet, zo zei hij.

Maar voor iemand die niets fout heeft gedaan, toonde hij ook opvallend weinig medeleven voor zijn voormalige stiefkinderen. Toen zij dapper naast hem gingen zitten in de rechtszaal en snikkend hun verhaal deden over hun tweede vader, die een monster bleek te zijn, vertrok hij geen spier. Hij schudde af en toe zijn hoofd en keek zijn advocaat soms vragend aan. Na het spreekrecht wilde hij ook niet reageren.

'Walgelijk dubbelleven'

De moeder van de kinderen vroeg zich hardop af hoe ze dit ‘walgelijke dubbelleven’ niet had gezien sinds hun relatie in 2012 begon. “Alles wat we hadden als gezin was op 11 mei 2020 in een klap weg, toen ik het verhaal van mijn zoon hoorde”, vertelde ze. “Dat is onverteerbaar voor een moeder.”

De rechtbank doet op 23 januari uitspraak in deze zaak.