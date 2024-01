Opmerkelijke vondst tussen gestolen spullen en illegale sigaretten

In een loods in Roosendaal vol gestolen spullen heeft de politie maandagavond een opmerkelijke vondst gedaan. Tussen gestolen fietsen en illegale sigaretten stond een doos met speelgoed. Uit de doos staken allerlei stokpaardjes, in de vorm van eenhoorns en dinosaurussen. Drie mannen zijn aangehouden.

De politie was maandagavond in Roosendaal op zoek naar een gestolen auto. De zoektocht leidde agenten naar een loods aan de Schuurakker. In die loods waren drie mannen (28, 33 en 34) aanwezig, samen met de gestolen auto. Agenten vonden er ook een hoop andere spullen. Het gaat om gestolen gereedschap, vier gestolen elektrische fietsen, illegale sigaretten en een kleine hoeveelheid van de drug Flakka. Opvallend vond de politie vooral een doos met stokpaardjes. Ook die waren vermoedelijk gestolen. Wat de mannen met het speelgoed van plan waren, is niet duidelijk. Ze zijn aangehouden voor verder onderzoek.