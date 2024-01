Grote brand bij bedrijf in Lieshout, meerdere bluswagens uitgerukt

Er woedt dinsdagavond een grote bedrijfsbrand aan De Stater in Lieshout. De brandweer spreekt van een 'grote uitslaande brand' die rond half negen uitbrak. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt.

Bij het bestrijden van het vuur worden momenteel drie bluswagens en twee hoogwerkers ingezet. Korpsen uit omliggende plaatsen als Beek en Donk en Helmond zijn ook gealarmeerd.



Het gaat om een pand van 30 bij 45 meter op het industrieterrein 't Goor waar meerdere bedrijven huizen, een zogeheten bedrijfsverzamelgebouw. In het gebouw zouden gasflessen aanwezig zijn, en er zijn ook meerdere explosies gehoord. Op industrieterrein 't Goor is ook brouwerij Bavaria gevestigd. In het gebouw zouden

Er zijn meerdere eenheden ter plaatse voor de waterlevering. De brand is op dit moment nog niet onder controle. De brandweer zegt dat het de brand probeert te beperken en de aangrenzende panden af te schermen, al komt er momenteel veel rook uit het gebouw aan de linkerkant van waar de brand woedt. De brand veroorzaakt veel stank.