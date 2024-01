Dikke ijslaag in tunnel hindert verkeer op Ring van Eindhoven

Op de Insulindelaan in Eindhoven is tijdens de woensdagochtendspits een forse file ontstaan door ijsvorming. Dat gebeurde nadat de tunnel dinsdagnacht volledig onder water kwam te staan door een probleem met de pompen. Het water is uiteindelijk weggepompt, maar daarna heeft zich een flinke laag ijs op de weg gevormd.

Het water in de tunnel werd volgens de gemeente om een uur 's nachts ontdekt, nadat een aantal ondergrondse pompen uitvielen door een storing in de besturingskast. De brandweer werd ingeschakeld en een bedrijf is daarna begonnen met het wegpompen van het water.

Eerder zei een woordvoerder van de gemeente dat er in de ochtendspits nog steeds water in de tunnel stond. Dat blijkt niet te kloppen. Het water is weggepompt, maar doordat het vriest is er wel een dikke ijslaag ontstaan.

In beide richtingen van de weg is nog maar één rijstrook open. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging en verkeersregelaars proberen het verkeer in goede banen te leiden. Rijkswaterstraat is nu met een speciale machine bezig om de banen schoon te maken. Wanneer beide rijstroken weer open zijn is niet duidelijk.

De Insulindelaan in het stadsdeel Tongelre is onderdeel van de Ring om het centrum van de stad. Dat is een belangrijke verkeersader in de stad, met name tijdens de ochtend- en avondspits.