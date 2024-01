Bevers vieren een feestje en de hele Biesbosch geniet mee: 'Zo waanzinnig'

Wie door de Noordwaard in de Biesbosch loopt, zal misschien schrikken van het aantal omgevallen bomen. Een groep bevers knaagt daar wat af om hout te verzamelen voor hun burcht. Maar zo slecht als de kapotte bomen eruit zien, zo goed is het voor de natuur. "Het is een en al beverfeest daar, dat is zo waanzinnig", zegt boswachter Jonathan Leeuwis.

De bevers in de Biesbosch zijn de laatste tijd druk aan het verbouwen thuis, legt de boswachter uit. Ze hebben hout nodig voor hun burchten, zodat ze voor zichzelf een fijn plekje kunnen bouwen. En dat hout halen ze natuurlijk bij bomen. Ze knagen zoveel, dat er allerlei bomen sneuvelen bij de Noordwaard. "Bevers hebben tanden als beitels. Die kunnen ze net in een bepaalde hoek houden, waardoor ze precies houtsnippers van bomen kunnen knagen", weet de boswachter.

De 26-jarige Leeuwis is sinds november de nieuwe boswachter in de Biesbosch. Het enthousiasme spat ervanaf als hij vertelt over wat de bevers uitvoeren in het natuurgebied. "Er zitten gigantisch veel bevers, zo'n vierhonderd. Het is zo gaaf om te zien dat een diersoort zoveel impact kan hebben op een gebied", zegt hij.

Dat ze aan bomen knagen klinkt misschien slecht, maar het is volgens Jonathan juist heel goed voor de natuur. Ze zorgen ervoor dat meer planten en dieren van het gebied gebruik kunnen maken. "In de Biesbosch staan heel veel van dezelfde soort bomen. Op de plekken waar bevers stukken openknagen in de bossen, komen andere planten en insecten terug. Er schijnt bijvoorbeeld meer zon in het opengebroken stuk, waardoor er vlinders en libellen op afkomen. Er kan ook een lage struiklaag groeien, waar vervolgens andere vogelsoorten in komen broeden. Dat is waanzinnig voor de Biesbosch", legt hij uit.

De boswachter heeft zelf ook al een paar keer een bever gezien in de Biesbosch. "Ik vind het legendarische beesten. Je moet wel echt geluk hebben om er een te zien. Ik heb er vijf keer eentje mogen ontmoeten hier. De mooiste keer was toen ik 's avonds over de weg reed en in mijn koplampen twee oogjes zag oplichten. Toen zag ik een bever uit het water komen en weer terugkruipen. Dat zijn momenten waar je als boswachter kippenvel van krijgt."