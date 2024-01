Noodkreet van familie van vermiste Yoran (16): 'Help ons onze zoon zoeken'

De 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk wordt inmiddels tweeënhalve week vermist. Reden voor de familie om via het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) een noodkreet te doen en mensen te vragen zaterdag vanaf tien uur mee te helpen zoeken naar Yoran. Het gaat volgens een woordvoerder van het CPV om een gecoördineerde zoekactie in samenwerking met de politie. "Help ons onze zoon te zoeken", roept de familie op.

Yoran wordt sinds 24 december vermist. Hij werd in die nacht van zaterdag op zondag om half een voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk. Die zondag werd vervolgens zijn fiets gevonden op de Merwedebrug bij Sleeuwijk, maar van Yoran zelf ontbreekt nog altijd elk spoor.

Zo leverden eerdere zoekacties van duikers in de Nieuwe Merwede bijvoorbeeld niks op. “We hebben geen idee wat er is gebeurd. De kans bestaat dat hij in het water terecht is gekomen”, liet een woordvoerder van de politie eerder weten.

Lang de oevers van de rivier

Een woordvoerder van het CPV verwacht zaterdag zo'n driehonderd vrijwilligers die mee komen zoeken. Het gebied waar gezocht zal worden, beslaat volgens haar een cirkel van zo'n 25 kilometer rond de plek waar de fiets van Yoran gevonden werd. Waarbij de nadruk volgens haar zal liggen op de oevers van de rivier.

Vrijwilligers zullen in groepen worden verdeeld. Ze krijgen een prikstok en een hesje en komen in een appgroep. Vervolgens gaan ze onder leiding van een begeleider van het CPV op pad. Het zoekgebied wordt hiervoor in vakken verdeeld.

Signalement

Van Yoran is een signalement verspreid. Hij is 1,70 meter lang en heeft blond haar en hij is te herkennen aan zijn opvallende donkerblauwe bomberjack. Die jas heeft crèmekleurige mouwen. Verder droeg hij op het moment van zijn vermissing een spijkerbroek.

Wil je meezoeken meld je dan zaterdag bij de wagen van het CPV op het parkeerterrein van het kerkje in Sleeuwijk, Kerkeinde 30-31. Van daaruit wordt de zoekactie gecoördineerd.

Deze flyer wordt via social media verspreid: