Buurt dwarsboomt komst 'Polenhotel' door snel composthoop neer te leggen

Met boerenslimheid hebben inwoners van Asten voorkomen dat er een zogenoemd ‘Polenhotel’ in hun buurt komt. Precies op de rand van het erf van de buurman van het beoogde perceel ligt sinds kort een grote composthoop. Daardoor kan de gemeente Asten geen vergunning geven voor een huisvesting voor arbeidsmigranten.

Net nadat de plannen ter inzage kwamen, hebben de tegenstanders heel slim de procedure gebruikt om de plannen te dwarsbomen door de composthoop neer te leggen. Dat kon omdat de komst van het 'Polenhotel' toen nog niet definitief was. De gemeente is daardoor nu wel gedwongen rekening te houden met mogelijke stankoverlast.

De buurman verklaart zijn actie door te stellen dat overleg met de gemeente tot niks leidde. “Je grijpt elk middel. Als je slecht slaapt dan moet je wat.” Blij is hij nog steeds niet, volgens hem zijn er geen winnaars.

Verantwoordelijk wethouder Janine Spoor vindt dat ze geen kant op kan nu er ‘ineens’ een composthoop ligt. Om problemen met stankoverlast te voorkomen kan ze geen vergunning te verlenen. “Ik ben er niet blij mee. Die buurman heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn.”

Voormalig varkensbedrijf

Over de huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Waardjesweg in Asten-Heusden wordt al lang gesproken. Die zou moeten komen in het buitengebied op de plek van een voormalig varkensbedrijf.

De omwonenden willen het daar niet omdat ze vinden dat er al genoeg arbeidsmigranten in de gemeente wonen. Nog ruim honderd extra zou in hun ogen leiden tot te veel verkeersoverlast. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid.

Wethouder Spoor vindt het nog steeds een goede plek, maar door de composthoop zou het ‘Polenhotel’ te dicht in de buurt komen van een zogenaamd 'geurgevoelig object'. Op 23 januari is het laatste woord hierover aan de gemeenteraad van Asten.