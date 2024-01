Remco Stam kan niet slapen als er natuurijs ligt: 'Dat had ik als kind al'

Na vader Arnold (55), zonen Danny (26) en Maikel (24) zet nu ook de jongste zoon Remco (20) van de familie Stam uit Sprang-Capelle grote stappen als schaatsprof. Met een vader die jarenlang op hoog niveau marathons schaatste, was het niet verwonderlijk dat zijn kinderen ook voor deze sport kozen. Remco is een enorme liefhebber van schaatsen op natuurijs: "Als er natuurijs ligt, heb ik ’s nachts moeite met slapen omdat ik zo’n zin heb om te schaatsen."

Vader Arnold Stam werd vooral bekend door zijn vijfde plaats bij de laatste Elfstedentocht in 1997. Oudste broer Danny is een goede marathonschaatser, net als Maikel (24) die ook nog een talentvol wielrenner is. “Het is ons met de paplepel ingegoten. We hebben zelfs een tijdje gehad dat we met z’n drieën in dezelfde groep schaatsten. Hartstikke leuk dat we onze passie delen", vertelt Remco. "Het was een groot voordeel dat we allemaal goed konden schaatsen. Als er eentje minder zin had om te trainen, dan namen we elkaar op sleeptouw."

“Nu we wat ouder zijn heeft ieder zijn eigen leven en trainingsschema, maar natuurlijk praten we samen nog veel over de sport. Al gaat het binnen onze familie echt niet alleen maar over schaatsen of wielrennen hoor, we kunnen het over van alles hebben.”