Man sticht brand bij politiebureau in Eindhoven: 3 jaar cel en tbs geëist

Voor de brandstichting bij het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven is woensdag drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 30-jarige verdachte. De Eindhovenaar zou ook brand hebben gesticht bij een huis aan de Oldengaarde in Eindhoven en een auto in brand hebben gestoken. Dit gebeurde allemaal in juli vorig jaar.

Tbs is volgens het Openbaar Ministerie nodig omdat de man zou lijden aan diverse stoornissen, waarvoor behandeling nodig is. De brandstichting bij het politiebureau gebeurde in de nacht van 8 op 9 juli vorig jaar. Rond een uur 's nachts goot iemand een flesje met een brandbare vloeistof leeg bij de draaideur en stak dat in brand. Het vuur werd snel opgemerkt. Er raakte dan ook niemand gewond. Wel was de deur beschadigd. De dader stond op camerabeelden en werd een paar dagen later aangehouden. Over twee weken doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak in deze zaak. Bekijk hier de beelden van de brandstichting bij het politiebureau: