Man (20) trekt meisje van haar fiets en verkracht haar: voorarrest verlengd

Een 21-jarige man uit Oosterhout blijft nog zeker drie maanden vastzitten, omdat hij in oktober een 12-jarig meisje van haar fiets zou hebben getrokken en verkracht. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag tijdens een tussentijdse zitting bepaald. Het misdrijf vond plaats in Oosteind, bij Oosterhout. De verdachte zit al een paar maanden vast en moest woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Dylano R. zag het meisje op 6 oktober fietsen in Oosteind. Hij hield haar tegen en trok haar van haar fiets. Hij deed zijn hand op haar mond en snauwde dat ze ‘mee moest komen en luisteren’. Hij trok kleren van het meisje uit en dwong haar op haar knieën en eiste dat ze hem met haar mond ging bevredigen. Uit telefoongegevens blijkt dat Dylano R., die toen nog 20 was, op de plek van de verkrachting was op dat moment. In de onderbroek van Dylano werd DNA van het meisje gevonden, zo legde de officier van justitie uit. Inmiddels is de man zijn baan kwijtgeraakt door zijn arrestatie. Ook werd duidelijk dat hij het zwaar heeft in de gevangenis in Middelburg, omdat medegedetineerden er achter zijn gekomen wat Dylano R. op zijn kerfstok heeft. Dylano R. wilde zelf niets zeggen. Veel details werden daarom verder niet duidelijk tijdens de eerste tussentijdse zitting. Wel duidelijk is dat Dylano R. vast blijft zitten tot de volgende tussentijdse zitting op 8 april. Eerst moet er nog meer onderzoek worden gedaan en wordt R. psychisch onderzocht. Waarschijnlijk wordt deze zaak voor de zomer inhoudelijk behandeld.