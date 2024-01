Drugsapotheek en hennepkwekerij in huis, bewoner aangehouden

De politie heeft dinsdag een hennepkwekerij ontdekt in een huis aan de Wilgenstraat in Oudenbosch. Toen agenten vervolgens verder onderzoek deden in het huis, vonden troffen ze in de woorden van de politie een complete 'drugsapotheek'. De 40-jarige bewoner van het huis is aangehouden, zo laat de politie woensdag weten.

Rond een uur dinsdagmiddag viel de politie het huis binnen. Daarbij vonden ze in eerste instantie de hennepkwekerij. Daarna vonden ze nog: ruim een kilo cocaïne,

lsd,

honderden grammen hasj,

ruim tweeduizend xtc-pillen,

veertien doosjes met het kalmerings- en slaapmiddel Diazepam,

ruim 350 gram pure MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen. De verdachte werd op een ander adres aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Alle spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.