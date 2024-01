Trui, muts, skibroek: zo kleden marktkooplui zichzelf tegen de barre kou

Vier lagen kleding, een kachel in de kraam en een ouderwetse wollen trui. De markt in de Bossche binnenstad ging woensdag door de barre kou in kleinere vorm door. Marktkooplui wapenden zich op verschillende manieren tegen de ijzige temperaturen. “Als mijn fruit onder de 0 graden komt krijgt het lelijke plekken.”

Wim Coenen Geschreven door

Het is rustig op de Markt in Den Bosch woensdagochtend. Veel mensen vinden het te koud om de marktkramen te bezoeken. Voor sommige marktkooplui is dat geen optie. Daarom hebben zij zo hun eigen manieren om de kou te trotseren. Zo staat er in de groente- en fruitkraam van Jan Reuvers een kachel te branden. Die staat daar vooral voor zijn groente en fruit. “Het is echt nodig”, vertelt Reuvers. “Want anders bevriest het en blijft er niks van over. Fruit kan een temperatuur hebben van 0 graden. Als het eronder komt, wordt het glazig.”

Verderop staat Hein van den Heuvel met zijn kraam. Hij verkoopt er onder meer sokken en panty’s. Volgens hem zijn er tegenwoordig genoeg kledingsoorten die je warm houden. “Er is een groot verschil tussen de kleding van vroeger en nu. Je hebt noordpooljassen en fleecekleding. Met dat soort kleding blijft je wel warm.” Ook producten van merinowol zijn in koude tijden erg populair. “Dat is het warmste dat er is. En het zit ook nog heel fijn.” Van den Heuvel heeft het zelf niet koud op de markt. “Ik blijf gewoon in beweging.” Ben van de Ven verkoopt naaibenodigdheden en heeft zichzelf woensdagochtend goed ingepakt. Behalve een muts draagt hij onder meer een skibroek, spijkerbroek, handschoenen en goede schoenen. “En de gebreide trui van mijn moeder.” Vier laagjes telt Van de Ven bij zichzelf. “En ik loop op en neer. Dan is het goed te doen.”

