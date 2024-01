Björn van der Doelen vindt de harde G echt een verschrikkelijke klank

In de tweede aflevering van de podcastserie ‘Hee goade mee?’ staat Björn van der Doelen centraal. Hij heeft het hart op de tong en het Brabants stroomt door zijn aderen. Deze combinatie is erg interessant, vindt documentairemaker Frank van Osch. Wanneer Van der Doelen een liedje speelt over zijn eigen zoontje, houdt hij het niet droog.

De uitgesproken Björn van der Doelen heeft een duidelijke mening over alles wat niet-Brabants is. “Dit doet hij op een leuke en charmante manier”, vertelt Van Osch. Hij moest erg lachen om uitspraken van de oud-PSV’er. “Björn kan nog steeds niet tegen Ajax of bijvoorbeeld de harde G.” Van Osch praat in de podcast met dialectzangers over de liefde voor Brabant. “Ik vind zo'n harde G echt een verschrikkelijke klank", roept Van der Doelen. “Bijvoorbeeld het nummer 'Laat me' van Ramses Shaffy. Een schitterend liedje met een prachtig verhaal, maar die harde G haalt me er echt uit.”

"Het is een jongen met een klein hartje."

Het gesprek met de zanger is niet alleen om te lachen, maar Van Osch ziet ook een andere kant van de zanger. “Het is een jongen met een klein hartje met prachtige liedjes die je echt ontroeren.” Een liedje dat Van der Doelen heeft geschreven gaat over zijn zoontje. “Toen hij dat zong, schoot ik vol. Dat is zo herkenbaar. Die liefde voor je kind, prachtig!”

"Ik kom liever niet in Amsterdam."

Naast de liedjes maakt Björn ook nog theatervoorstellingen. Zo werkt hij samen met acteur Mike Weerts aan een masterclass carnaval. Er was alleen een probleempje. "We moesten dat gaan presenteren in Amsterdam. Nou, daar had ik geen zin in. Ik kom daar liever niet." In de podcast ‘Hee gaode mee?’ spreekt documentairemaker Frank van Osch met dialectmuzikanten om erachter te komen waarom ze zo graag in het Brabants zingen en wat onze taal met ze doet. Wil je de hele podcast luisteren? Klik hem hieronder aan en abonneer je zodat je geen aflevering mist. Luister ook naar de eerste aflevering over Gerard van Maasakkers.