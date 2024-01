Politiehonden zijn het beste wapen van de agent, zeggen YouTubers

Ze zaten er met hun (speur)neus bovenop. En dan hebben we het over de YouTuber Sven Arnouts en zijn filmer Niek Huisman. Het duo ging voor een serie een tijdje op pad met het Team Surveillancehonden van de politie. Het duo wilde actie en kreeg die op een presenteerblaadje aangeboden. Ben je liefhebber van actie? Ga er dan maar eens goed voor zitten.

Sven Arnouts uit Loon op Zand was erg nieuwsgierig naar het werk van de hondenbrigrade. "De band tussen de hondenbegeleider is uniek", beschrijft YouTuber. Volgens hem draait alles om de verhouding tussen hond en agent.

Dat is goed te zien in de tweede aflevering van de serie. Dan is het gelijk prijs. Twee hondengeleiders achtervolgen met hun gulzige honden schuimbekkend aan de lijn twee ramkrakers. Die hebben kort daarvoor een juwelier beroofd. 'Blijven staan, laat je handen zien,' schalt het door de bossen. Even later worden de ramkrakers gepakt met een tas vol juwelen.

Meer van deze spannende momenten brengt het duo in een serie op YouTube. Hieronder zie je een aantal fragmenten van de serie. Arnouts en Huisman vertellen over het maken van deze serie.