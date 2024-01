Grote brand bij houtloods in Bergeijk

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Volgende 1/4 Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

In de Burgemeester Aartslaan in Bergeijk staat woensdagavond een loods in brand. De melding kwam rond half negen. In de loods liggen houten pallets opgeslagen. De brand is inmiddels onder controle.