Grote brand in loods vol houten pallets in Bergeijk

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

In de Burgemeester Aartslaan in Bergeijk heeft woensdagavond een loods in brand gestaan. De melding kwam rond half negen. In de loods liggen houten pallets opgeslagen. De brand is inmiddels onder controle.

De loods stond er pas een jaar en er lagen pallets voor in de tuinbouw. De brandweer wist te voorkomen dat de brand uitbreidde naar het gebouw naast de loods. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Er zijn geen slachtoffers.

De schade blijkt groot de ochtend na de brand (foto: Rene van Hoof)

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.