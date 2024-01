Janus van Kasteren gered door teamgenoot dag voor zwaarste etappes

Janus van Kasteren heeft goede zaken gedaan in de Dakar Rally. Tijdens de vijfde etappe op weg naar het Empty Quarter kwam de Veldhovense vrachtwagencoureur vast te zitten in de duinen. Zijn teamgenoot Michel Becx hielp hem eruit. Het tijdverlies op de dagwinnaar bleef daardoor beperkt tot 23 minuten. Maar Van Kasterens grootste concurrent Ales Loprais verloor nog meer tijd door technische problemen, dus de Brabander blijft gewoon aan kop in het vrachtwagenklassement.

De etappe van woensdag van Al-Hofuf naar Shubaytah was een flinke. Er werd in totaal 727 kilometer afgelegd door de deelnemers. Maar dat was vooral verbindingsroute richting het Empty Quater. De proef op snelheid was slechts 118 kilometer lang, maar wel pittig in het zachte woestijnzand over duinen van tientallen meters hoog. Empty Quarter

Zwaar wordt het donderdag en vrijdag pas echt als de deelnemers door het gevreesde, maar tegelijkertijd ook uitdagende Empty Quarter rijden. Deze woestijn is qua oppervlakte net zo groot als Frankrijk, maar bestaat volledig uit zand en zandduinen van honderden meters hoog. En om het nog zwaarder te maken, rijden de deelnemers een marathon-etappe. Dus aan het eind van de proef op donderdag moeten de coureurs zelf hun voertuigen onderhouden en repareren, in een tentje slapen en vrijdagochtend weer vroeg de zandbak in voor nog een slopende etappe.