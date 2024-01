Handgranaat door de puinvergruizer bij afvalbedrijf: ontploffingsgevaar

Een handgranaat is woensdagavond gevonden bij een transportbedrijf in Oss. De granaat is per ongeluk door een puinvergruizer gegaan, waardoor er ontploffingsgevaar was.

De granaat werd ontdekt bij transport- en containerbedrijf van de Camp Oss. Dat bedrijf verwerkt veel puin en daartussen is de handgranaat ontdekt. Omdat de granaat is gaan schudden, is de pin ervan deels losgekomen. Daarom was er mogelijk ontploffingsgevaar. Omdat het bedrijf veel puin binnenkrijgt en verwerkt is het onduidelijk waar de granaat vandaan komt. De politie liet aan DTV Nieuws weten dat het wel duidelijk is dat de granaat lange tijd onder de grond heeft gelegen. Het explosief moest in de buurt van het bedrijf ter ontploffing gebracht worden. Een medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is komen kijken en heeft de granaat gecontroleerd laten ontploffen.