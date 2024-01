De file op de A58 is donderdagochtend bij Oirschot weer afgenomen. Nadat er meerdere auto's op elkaar botsten bij Eindhoven was de linkerrijstrook van de weg urenlang gesloten. Inmiddels is de snelweg weer helemaal open.

Het verkeer werd omgeleid via Den Bosch. Of er gewonden zijn gevallen bij de botsing is nog onduidelijk. Er waren meerdere hulpdiensten aanwezig.