Efteling vol bouwhekken en veel attracties dicht: ‘Geld niet waard'

1/3 De entree in de Efteling is verre van sprookjesachtig deze winter (foto: X Cindy_ve).

Wie de komende tijd naar de Efteling gaat, moet er rekening mee houden dat het park er deze winter een stuk minder idyllisch bij ligt dan we gewend zijn. De normaal zo sprookjesachtige entree is veranderd in een bouwterrein en veel populaire attracties staan in de steigers of zijn gesloten voor onderhoud. Daar komt uiteindelijk veel moois voor terug belooft de Efteling, maar sommige bezoekers balen ervan. “Ze hadden beter kunnen sluiten”, schrijft Willem van Dijk op Twitter.

“Wij willen attracties nog heel lang mee laten gaan en er fris uit blijven zien. Dan is onderhoud af en toe nodig”, legt Steven van Gils uit. Volgens hem was het meeste onderhoud aangekondigd, maar de Python kwam daar onverwachts bij. “Die achtbaan moest echt aangepakt worden, maar de onderdelen konden nu pas worden geleverd. En dus is die achtbaan er nu bijgekomen. Dat vinden wij ook vervelend.”

Ook in het park staan veel bouwhekken en steigers en bovendien zijn veel attracties helemaal gesloten. Parkshow Raveleijn en waterattracties Piraña en De Vliegende Hollander zijn altijd al in de winter dicht. Maar nu zijn ook achtbanen Joris en de Draak, de Python en de kinderattracties Doornroosje, De Kleine Zeemeermin en speeltuin Kleuterhof dicht voor onderhoud.

Als daar dan zo nu en dan ook nog een storing bij komt, zoals woensdag een paar uur lang het geval was bij de achtbaan Baron1898, blijft er weinig over. En daar balen sommige bezoekers van. “Ik was vandaag in de Efteling en heb er spijt van”, schrijft Cor Wijn op X. “Meer dan de helft van de attracties was dicht en de helft van het park is een bouwput. Het is die 38 euro niet waard.”

Een andere bezoeker, die niet bij naam genoemd wil worden, is het daarmee eens. “Sommige bezoekers moeten nu ver weg in een weiland parkeren, maar betalen nog steeds twaalf euro voor een parkeerkaart. Daar zou compensatie wel voor op zijn plaats zijn”, zegt hij.

De Efteling is alle dagen van het jaar open. In de winter betaal je doordeweeks 38 euro voor een kaartje en in het weekend 44 euro. Wil je zelf bepalen wanneer je langskomt, dan betaal je 51 euro voor een flexibel ticket. Dat is ook de prijs voor een kaartje op een doordeweekse dag in de zomer.