Dollemansrit eindigt op boom, vriend uit auto geslingerd: taakstraf geëist

Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen bij een enorme crash op de Ringbaan Noord in Tilburg in augustus 2022. Van de Audi A5 bleef niets over na een enorme schuiver tegen een boom en een lichtmast. Zelfs de rechter was geschrokken van de foto’s van het wrak, zo bleek donderdag voor de rechtbank in Breda. “U mag van geluk spreken dat wij hier een gesprek kunnen voeren”, zo zei ze tegen Zayn G. (22).

En dat is inderdaad een wonder. Op foto’s en video is te zien dat er niets meer heel is aan de snelle Audi. Uit het dossier blijkt dat meerdere getuigen Zayn met hoge snelheid over de Ringbaan Oost en Noord hebben zien rijden. Gps-gegevens en lussen in de weg maken het beeld compleet van een dollemansrit door Tilburg in de vroege ochtend van 12 augustus 2022.

Zayn heeft vanuit het centrum met snelheden gereden tussen de 114 en 198 kilometer per uur, waar 50 de maximale snelheid is. Een getuige meldde dat hij door verschillende rode stoplichten reed en een lus in de weg registreerde dat hij bij de kruising met de Quirijnstoklaan rechts inhaalde met een snelheid van 155 tot 198 kilometer per uur.

De weg maakt daarna een bocht en met die snelheid kon Zayn de bocht niet houden. Hij raakte in een slip en botste op een boom en lantaarnpaal. Toen hij naar rechts keek was zij vriend verdwenen. Die was, toen de auto door midden scheurde, met stoel en al uit de auto geslingerd. Zayn, die zelf uit de auto kon komen, ging kijken op het fietspad en zag dat zijn vriend er slecht aan toe was en uit oren en mond bloedde. Hij gaf hem een EHBO-kit en ging zelf weer weg omdat hij het niet aan kon zien.