15-jarige jongen krijgt happy ending in massagesalon: taakstraf geëist

Een happy ending bij een Thaise massagesalon in Oosterhout eindigde niet zo gelukkig. De Thaise masseur S.N. (45) bevredigde een 15-jarige jongen en justitie ziet dat als niet-vrijwillige seks met een minderjarige en neemt dat hoog op. Ze eiste donderdag voor de rechtbank in Breda een taakstraf van 240 uur en drie dagen cel en 6 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij een beroepsverbod krijgen van twee jaar.

In november 2020 ging de 15-jarige jongen samen met zijn moeder naar de Thaise salon in Oosterhout voor een massage. Zijn moeder wachtte op hem, terwijl hij met de masseur naar de massageruimte ging.

Een half uur verliep de massage normaal, maar toen ging de Thaise masseur hoog in de liezen en op de rand van de onderbroek masseren. Toen hij de penis van de jongen masseerde, vroeg hij of die dit lekker vond.

Verkrampt

Toen de jongen ja zei, deed de masseur de onderbroek naar beneden en nam zijn penis in zijn mond. Binnen 15 seconden kwam de jongen klaar en ging de massage nog even verder. Wat de masseur blijkbaar niet gemerkt had, was dat de jongen verkrampte toen de man intiem werd en niets durfde te zeggen.

De moeder merkte meteen dat er iets aan de hand was, toen hij weer terugkwam. Hij was onbeleefd tegen de masseur, had zijn capuchon op en was nukkig. Al snel vertelde hij wat er was gebeurd en werd de politie gebeld.

Uit onderzoek bleek dat er DNA van de masseur op de penis van de jongen zat. Maar de masseur ontkende dat hij aan de penis van de jongen heeft gezeten. Hij denkt zelf dat de sporen daar zijn gekomen door het schudden van de hand van de jongen komt of door zweet.

Cadeautje

Volgens de officier van justitie moet het een vreselijke ervaring zijn geweest voor de 15-jarige jongen. De massage was een cadeautje van zijn moeder, omdat zij streng was geweest tijdens zijn examens.

Voor de jongen moet het heel erg zijn geweest, dat hij bevroor in zo’n genante situatie, maar zijn lichaam toch reageerde op de aanrakingen van de masseur, zo redeneerde zij. De jongen hoorde de masseur ook slikken.

De masseur werkte maar kort bij de massagesalon in Oosterhout als invalkracht. Inmiddels werkt hij bij een sushirestaurant.

Na de massage zat hij al drie dagen in de cel. Mocht de rechtbank de eis van justitie overnemen, dan hoeft hij dus niet terug de cel in.

De uitspraak in deze zaak is op 25 januari.