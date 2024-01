Winnaar van Staatsloterij meldt zich alsnog voor hoofdprijs van 30 miljoen

De winnaar van 30 miljoen euro, de hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij, heeft zich na een zoektocht van bijna twee weken gemeld. Het winnende lot werd verkocht in Woensdrecht. Volgens de loterij wilde de winnaar 'het bijzondere feit een aantal dagen laten bezinken'.

De winnaar speelde met lotnummer EF 44384.

"De winnaar gaf aan niet direct op 1 januari de loten gecheckt te hebben, maar later die week. Daarna heeft de winnaar het bijzondere feit laten bezinken en een aantal dagen later ons gebeld voor een afspraak", aldus de loterij in een persverklaring.

Winnaar lang onduidelijk.

Het winnende lot was verkocht in de gemeente Woensdrecht, maar niemand wist aan wie.

"We kunnen niet wachten om de winnaar te ontvangen en te feliciteren met het winnen van de hoofdprijs van 30 miljoen euro", zei Bjorn Rosner van de Staatsloterij eerder.

