Museums beleven recordjaar: 'Mensen maken er een uitje van'

Het is een topjaar geweest voor vrijwel alle museums in Brabant. Zeker voor het Oorlogsmuseum Overloon. Daar werd met 153.000 bezoekers het recordaantal uit 1984 gebroken. Toerismedeskundige Goof Lukken van de Breda University ziet juist in de coronatijd een verklaring voor het huidige succes van de museums. “In die tijd is de techniek enorm ontwikkeld en veel interactiever geworden. Dat is wat mensen willen. En niet meer alleen maar kijken naar dingen van vroeger.”

Dat 2023 een recordjaar zou worden, had het Oorlogsmuseum niet verwacht. “Heel mooi en een bevestiging dat we goed bezig zijn”, zegt Janneke Kennis van het museum. In Overloon staat veel over de Tweede Wereldoorlog. Kennis beaamt dat gewoon kijken naar historische dingen niet meer goed genoeg is. “Bij tanks hebben we interactieve beeldschermen staan die het verhaal vertellen en we hebben bijvoorbeeld ook spelopdrachten om codes uit te wisselen.”

"Museums hebben goed gekeken naar attractieparken."

Toerismedeskundige Lukken ziet dat mensen steeds vaker ervoor kiezen om iets te gaan doen waarbij ze iets ervaren. “Museums hebben goed gekeken naar attractieparken en zorgen er nu voor dat bezoekers iets beleven. Het Van Gogh Museum met hun pokémonactie is een heel goed voorbeeld. Voor kinderen is hun telefoon hun leven, daar wordt door museums steeds beter op ingespeeld.” De meeste museums zijn met de tijd meegegaan, zegt ook Goof Lukken. Mede door corona zijn er veel technische en digitale hulpmiddelen ontwikkeld en normaal geworden. “En ook betaalbaar geworden voor museums die financieel flink getroffen zijn in de coronatijd omdat er geen bezoekers waren.” Nationaal Monument Kamp Vught had in 2023 een nieuwe expositie over het verleden van het concentratiekamp. “De talrijke persoonlijke verhalen zitten in een eigentijdse en aansprekende presentatie”, stelt directeur Jeroen van den Eijnde. Met ruim 87.000 bezoekers was er een toename van ongeveer 20 procent. Wat het museum ook merkt is dat de actuele oorlogen ervoor zorgen dat mensen op zoek gaan naar het verleden.

"Mensen maken er een dagje uit van."