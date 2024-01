Kinderen van Niels en Lydia kunnen schaatsen in achtertuin

Praktisch voor de deur van Niels en Lydia Groen uit Rosmalen ligt een prachtige plas natuurijs. Maar die is voorlopig nog niet in trek bij hun dochters. Die hebben namelijk een prachtige ijsvloer van vier bij vijf meter liggen in hun eigen achtertuin. Bij thuiskomst uit school worden de schaatsen ondergebonden en worden er in de achtertuin rondjes geschaatst. Compleet met pootje-over.

En dat is niet voor het eerst. Twee jaar geleden legden Lydia en Niels ook al een ijsvloer in hun achtertuin. "Dat was in coronatijd. Toen had het gesneeuwd en hielden de opstaande sneeuwranden het water tegen, zodat het kon bevriezen. Mijn jongste dochter heeft in onze achtertuin leren schaatsen." Toen afgelopen week de eerste signalen van vorst bij de weermannen en -vrouwen op tv voorbijkwamen, kwam het idee van de ijsbaan weer snel bovendrijven.

"Elke uur een laagje water erbij, na een dag lag er een mooie ijsvloer."

It giet oan, bedachten Lydia en Niels en besloten opnieuw een ijsvloer aan te leggen in de achtertuin. Afgelopen zondag begonnen de ijsmeesters in huize Groen met balken en een blauw zeil om alvast het profiel voor de ijsbaan te leggen. "Vervolgens elk uur een laagje water erbij totdat er na een dag een goede ijsvloer lag." Sinds die tijd worden er driftig en met veel plezier geschaatst door hun dochters van zes en tien jaar. "Ik denk dat we een stevige ijsvloer hebben, misschien kunnen we er nog een dagje aan vastplakken', hoopt Lydia. Wie weet groeien de dochters van Niels en Lydia uit tot de nieuwe sprintkoningin Jutta Leerdam of ijsdanseres Lindsay van Zundert? Dan waren we toch maar mooi getuige van hun eerst schaatswedstrijdjes in de achtertuin.

Foto: familie Groen